La France va proposer une taxation des transports aériens au niveau européen

La France demande une taxe du transport aérien à l'échelle européenne. Jeudi, la France appellera à l'occasion du Conseil des ministres des Transports de l'Union européenne à Luxembourg "à l'ouverture d'une réflexion au niveau européen pour une taxation du transport aérien, afin de renforcer la contribution de ce secteur à la transition écologique", indique le ministère des Transports. "Différentes pistes de tarification sont envisageables pour renforcer le principe pollueur-payeur, et la France considère qu'elles doivent être étudiées sans a priori afin de déterminer le meilleur dispositif".





Ces pistes, "taxe sur le kérosène, charges sur les billets et sur les vols, ou encore renforcement de l'ETS" (le marché du carbone européen, NDLR) doivent "aussi tenir compte de la situation au niveau mondial, notamment les travaux menés par l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale, NDLR), afin d'éviter les distorsions de concurrence et d'avoir un effet positif sur le climat à l'échelle de la planète", ajoute le ministère. "Face à l'urgence de l'enjeu climatique, la France considère qu'il faut aller plus loin et plus vite", précise-t-il.