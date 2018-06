La gauche délaissée par l'exécutif ?

C'est une nouvelle phase du quinquennat qui commence. Dans la soirée de ce jeudi 7 juin 2018, on attend un grand arbitrage sur la réforme de l’État. La question sensible concerne surtout les dépenses publiques. Mais la ligne politique du gouvernement commence à être contestée au sein même de la majorité. Ça fait plusieurs mois qu'Emmanuel Macron est accusé de ne marcher que sur sa jambe droite. Effectivement, toutes les réformes qui ont été votées sont dites de droite. Alors, la gauche serait-elle délaissée par l'exécutif ? Qu'est-ce qui gêne les députés de la République en marche ?



