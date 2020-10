La gérante de l'escape game qui proposait de "tuer" Emmanuel Macron placée plusieurs heures en garde à vue

La gérante de l'établissement "s'est dite dépassée par les réactions des clients et par l'emballement médiatique dont elle a ensuite fait l'objet, admettant que ses propos publics ont selon elle parfois dépassé sa pensée", a souligné le parquet. Ayant elle-même fait l'objet de menaces, l'intéressée n'a pas souhaité déposer plainte. La garde à vue a été levée dans la journée et l'enquête va se poursuivre par l'audition de clients notamment.

Sur le site de l'escape game, on se réjouissait de l'ampleur médiatique. "Un journaliste de la Dépêche du Midi remarque le thème. En 4 jours, l’exposition médiatique devient virale que ce soit à la télévision, à la radio, sur internet", écrivait la direction il y a quelques jours. Pour Halloween, la direction a même lancé un nouveau scénario... avec Emmanuel Macron comme personnage central. Et cette fois-ci, vous êtes invités à ressusciter (ou pas) le chef de l'Etat, qui est déjà décédé. "Le président de la République française est mort, assassiné. Mais par qui ? Votre objectif est de retrouver qui l’a tué et de décider du moyen de le ressusciter, si vous voulez le ressusciter", peut-on lire.

Et si le concept a retenu l'attention des forces de l'ordre, la gérante tient à rassurer en rappelant que "notre salle est à visée de divertissement". Et de conclure : "Pour Halloween et pour rigoler, on a décidé de RESSUSCITER LE PRÉSIDENT. Il l’a demandé, alors : venez le chercher !"