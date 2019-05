"La grande confrontation" : ces intox qui ont émaillé la campagne des européennes

La tête de liste de Debout la France a affirmé que 18 millions de migrants étaient entrés en Europe depuis 2014, lors du débat opposant les têtes de listes aux européennes, jeudi 4 avril sur France 2. Un chiffre astronomique qui a interpellé, et pour cause : Nicolas Dupont-Aignan s'appuyait sur les données des flux migratoires incluant les flux intra-européens - par exemple un Belge s'installant en France - et les retours dans les pays d'origine - c'est-à-dire un Français ayant résidé à l'étranger et revenant vivre en France.





Au 1er janvier 2018, on comptait 22,3 millions de migrants issus de pays hors UE dans toute l'Union, soit 4,4% de la population des 28 pays.





