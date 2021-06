"La Grande confrontation" - Hauts-de-France : le premier débat des régionales est à suivre mercredi sur LCI

La bataille des Hauts-de-France sera l'une des plus surveillées à l'occasion du scrutin des 20 et 27 juin. S'il est favori des sondages, Xavier Bertrand joue gros, puisque ce possible présidentiable a fait de sa victoire - sans le soutien de la majorité présidentielle - la condition sine qua non de son avenir politique.

La majorité LaREM a envoyé plusieurs ministres, dont Eric Dupond-Moretti, sur les listes de Laurent Pietraszewski pour tenter de contrecarrer les ambitions de Xavier Bertrand.