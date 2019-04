La Grande confrontation : Olivier Faure propose de doter chaque nouveau-né d'un "capital républicain" de 180.000 euros

Il avait déjà émis cette proposition le 20 mars dernier sur le plateau de BFMTV, en évoquant cette fois-ci la somme de 150.000 euros. Cela "correspond à ce que chaque Français reçoit quand il est scolarisé du CP jusqu'à Bac+3, pour ceux qui vont jusqu'au bout de leurs études" avait expliqué le député. "Mais pour ceux qui ne vont pas jusqu’au bout, il peut y avoir un droit de tirage (...) On garantit aux hommes et femmes qui veulent changer de parcours professionnel la possibilité de se former, et pendant qu’elle se forme de maintenir son niveau de vie et de pouvoir changer d’existence. Le système aujourd'hui est redistributif, mais à l’envers. Tout le monde paye des impôts, mais un fils d’ouvrier a moins de chance d’aller vers le supérieur. Donc ça serait rendre justice à cette France des oubliés."