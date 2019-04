RIC, passes d'armes et temps de travail : les cinq moments à retenir de "La Grande confrontation"

La clivage était assez clair, mercredi 24 avril, sur la question du temps de travail. D'un côté l'attelage de la sociale-démocratie, de la gauche antilibérale et de l'extrême droite. De l'autre, la majorité libérale et la droite conservatrice. Qu'il s'agisse d'augmenter la durée hebdomadaire, reporter l'âge de départ à la retraite ou le nombre de jours travaillés, le plateau était divisé en deux. C'est François Bayrou et Stanislas Guérini qui ont sonné la charge, en s'alarmant des financements à trouver pour assurer la prise en charge de la dépendance. Le délégué de La République en marche s'inquiétant "des 5 millions de plus de 85 ans à partir de 2050", il a milité pour faire travailler les Français "un jour de plus", comme devrait l'annoncer le président Macron en conférence de presse, ce jeudi. L'ancien strauss-kahnien est rejoint par François Bayrou qui, voyant l'espérance de vie augmenter, dit tout le bien qu'il pense de la réforme des retraites à venir, qui doit soumettre les pensions des Français au calcul par point.





De l'autre côté, Marine Le Pen comme Adrien Quatennens partagent un constat : le décalage entre le nombre de chômeurs et la quantité d'emploi en France. "Il y a une pénurie de travail", juge l'élu insoumis, qui appuie fort en dégainant un chiffre : "Une offre d'emplois pour 100 chômeurs". De quoi l'amener à plaider pour un partage du temps de travail, et la semaine de 32 heures. Le calcul par points des pensions de retraite n'a pas ses faveurs : "Si vous arrivez à 62 ans et que votre retraite est une pension de misère, qu'allez-vous faire ? Vous allez continuer à travailler". Même rejet de la réforme à venir par Olivier Faure, qui perçoit le risque d'une mauvaise prise en compte de la pénibilité.