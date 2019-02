Alain Juppé au Conseil constitutionnel : "Une très bonne nouvelle pour la République", pour Edouard Philippe

"C'est une très bonne nouvelle pour la République", s'est réjoui mercredi le Premier ministre Édouard Philippe, après la nomination d'Alain Juppé, son "mentor" en politique, au Conseil constitutionnel. "Le Conseil constitutionnel, c'est une institution qui est très importante parce que c'est neuf personnes qui sont les seules à pouvoir dire si la loi qui a été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat, on ne va pas l'appliquer, parce qu'elle est contraire à la Constitution. Et donc il faut que ce soient des femmes et des hommes qui aient un sens de l'État, une expérience, une densité", a estimé le Premier ministre, lors de l'émission La Grande Explication sur LCI, au cours de laquelle il répondait aux interpellations d'une dizaine de Français.