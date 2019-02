Amnistier les Gilets jaunes ? "Il n'en est pas question", répond Edouard Philippe

Un homme de 25 ans, soupçonné d'avoir incendié un véhicule de la mission antiterroriste Sentinelle samedi lors de la treizième journée de mobilisation des "gilets jaunes" à Paris, a été mis en examen et placé en détention provisoire mardi. Depuis le début du mouvement, la justice a prononcé près de 1.800 condamnations.





Près de 1.500 dossiers sont encore en attente de jugement, plus de 1.300 comparutions immédiates ont été organisées et 316 personnes ont été placées sous mandat de dépôt. A propos des accusations de violences policières, largement relayées par les "gilets jaunes", le Premier ministre a en outre assuré qu'il "ne l'acceptait pas non plus".





"Quand il y a des plaintes (contre les forces de l'ordre), elles sont instruites, et s'il y a eu des choses 'sanctionnables' parce qu'elles sont illégales, elles seront sanctionnées", a-t-il poursuivi. "Je considère que quand il y a des actes illégaux qui sont commis, ils doivent être punis", a-t-il encore martelé.