"La Grande explication" : qui sont les huit Français qui débattent avec François de Rugy ?

Cette habitante de Bagnolet (Seine-Saint-Denis), 44 ans, mariée et maman de trois enfants, est entrepreneuse depuis près d'un an, après avoir été salariée. Bien qu'elle ait bénéficié d'un dispositif de l'Etat pour monter son affaire, et d'un local loué par sa municipalité, elle peine à trouver des investisseurs.





Celle qui estime que venir de la banlieue "est une chance" et ne doit pas susciter de discriminations à l'embauche, compte participer au Grand débat à travers les cahiers de doléances et la plateforme mise en ligne dans le cadre de la concertation. Elle soutient les revendications des Gilets jaunes, sans pour autant participer au mouvement. Elle réclame notamment la baisse des taxes pour les petits entrepreneurs, et davantage de services publics en banlieue.