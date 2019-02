"La Grande explication" sur LCI : 38% des Français convaincus par Edouard Philippe

Sondages Harris Interactive / Agence Epoka pour LCI, RTL et Le Figaro, réalisés en ligne du 10 au 13 février 2019 puis pendant l’émission en direct. Harris Interactive a invité un échantillon de 1145 personnes représentatif de la population française à exprimer son opinion à l’égard d’Édouard Philippe avant et à l’issue de l’émission. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).