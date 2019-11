La hausse des dépenses de l’Elysée en prévision de 2020 visée par un rapport du Sénat

"Sous François Hollande, la dotation de l’Etat était passée à 100 millions d’euros en 2015, 2016 et 2017, a souligné Jean-Pierre Sueur. Et dès qu’Emmanuel Macron arrive, ça augmente. Et là, à nouveau." Le sénateur regrette notamment de ne pas avoir été reçu par l'Elysée, et plus précisément Patrick Strzoda, le directeur de cabinet d’Emmanuel Macron, pour échanger au sujet du budget. Un geste "peu républicain". "Pour la première fois, la présidence de la République a refusé de donner suite à des demandes réitérées d’audition de votre rapporteur auprès des services de la présidence de la République qui n’ont finalement consenti qu’à des réponses écrites laconiques, a-t-il expliqué."