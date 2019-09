"La justice, ce n'est pas pour les autres" : le Syndicat de la magistrature répond aux attaques de Mélenchon

COMPLOTISME - Après des attaques virulentes de la part de personnalités politiques, et notamment Jean-Luc Mélenchon, le Syndicat de la magistrature a tenu à réaffirmer l’indépendance de la justice, en condamnant des attaques "outrancières" cachant mal un "fantasme d’impunité".

Lundi 16 septembre, le Syndicat de la magistrature (SM) a répondu via à un communiqué aux accusations et sous-entendus de Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file de La France insoumise, qui doit être jugé les 19 et 20 septembre prochains pour "rébellion, provocation et actes d'intimidation envers l'autorité judiciaire" lors des perquisitions à son domicile et au siège de son parti, en octobre 2018, a dénoncé des "procès politiques", ou encore une "procédure d’exception ". Des propos qui ne passent pas auprès du syndicat, qui s’agace et les qualifie d’ "attaques outrancières". Il ajoute :