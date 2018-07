La justice retient 2 millions d'euros au RN, Marine Le Pen dénonce "une volonté d'assassiner" et lancer un "Lepenthon"

Il s'agit de la dixième personne mise en examen dans cette affaire où sont déjà poursuivis le Rassemblement national (ancien Front National) en tant que personne morale et huit assistants ou eurodéputés, dont la présidente du parti d’extrême-droite, Marine Le Pen, et le député des Pyrénées-Orientales, Louis Aliot. L’enquête, déclenchée en 2015 après un signalement de l’ex-président socialiste du Parlement européen Martin Schultz, vise 17 élus ou ex-élus frontistes et une quarantaine d’assistants.