La Lanterne, ce lieu présidentiel de villégiature où Emmanuel Macron a choisi de s'isoler

Toutefois, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il privilégié cette résidence discrète et isolée, plutôt que rester à l'Élysée ? Tout d'abord, il souhaitait s'isoler également de son épouse Brigitte Macron. Bien que testée négative, elle restera en quarantaine au palais présidentiel. Il semblerait également qu'il soit plus facile de respecter les règles de distanciation à la Lanterne, où le personnel et les allées et venues sont bien moins importants. Selon Patrice Machuret, auteur d’Un long dimanche à Versailles. La République à la Lanterne, les appartements privés sont mieux isolés. "La Lanterne est un écrin (...) où l’on ne croise pas les conseillers qui travaillent dans l’aile gauche et n’ont accès ni à la bâtisse principale ni au jardin", déclarait-il à Paris Match en 2013.

Le corps de logis principal est composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage sous combles. Ses façades sur cour et sur jardin présentent sept travées, dont celle du centre est surmontée d'un fronton orné de stucs. Patrice Machuret précise : "la bâtisse mesure deux fois 100 mètres carrés et ne comporte que deux chambres. C’est petit pour une résidence de chef d’État. Mais il y a deux autres ailes indépendantes. Dans celle de gauche, deux studios ont été aménagés."