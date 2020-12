La Légion d’honneur du président égyptien vraiment imposée par la "réciprocité diplomatique" ?

Emmanuel Macron a reçu cette semaine le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi dans le cadre d'une visite d'État. Une rencontre dont peu d'images sont ressorties et au cours de laquelle l'invité d'Emmanuel Macron s'est vu délivrer la plus haute distinction possible en France, la grand-croix de la Légion d’honneur. Alors qu'une partie de l'opposition qualifie le chef d'État égyptien de "dictateur", cette décoration fait grincer des dents. L'Élysée, mis en cause, rétorque qu'il s'agit simplement d'une "réciprocité diplomatique", courante lors des visites de dirigeants étrangers. Dès règles implicites, auquel nul n'est en théorie tenu.

"C’est un exercice imposé qui relève des règles protocolaires - au même titre que le nombre de drapeaux ou la présence des chevaux de la garde républicaine - en vigueur lors des visites d’État des chefs d’États étrangers", a réagi dans un premier temps l'Élysée. Présentant cette pratique comme "systématique". Contactée par LCI, la présidence complète en précisant qu'il est "d'usage de donner à un chef d'état étranger en visite d'État la plus haute distinction du pays en France". Et d'assurer qu'il est courant qu'Emmanuel Macron soit honoré de distinction équivalentes lors de ses déplacements à l'étranger.

"C'est une reconnaissance faite par la France à son hôte, à son pays", résume l'écrivaine Béatrice Wattel. Contactée par LCI, la co-auteure de l'ouvrage Les Grand'Croix de la Légion d'honneur : De 1805 à nos jours estime que "ce n'est pas le personnage ni son action sociale qui fait que l'on souhaite le distinguer. Lorsqu'un tel honneur est accordé, il y a généralement une suite économique, commerciale… Les accords diplomatiques se signent mieux", résume-t-elle.

Dans les textes officiels en tout cas, rien n'impose formellement de remettre une telle distinction. Si c'est n'est, bien sûr, l'usage. Sollicité, la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur rappelle les principes énoncés dans l’article R131 du code de la Légion d’honneur. "Les attributions de dignités et de grades aux chefs d'État et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître", précise le texte. La décision revient donc directement au président de la République. Dans l'absolu, il est donc possible de ne pas procéder à une telle décoration, bien que cela aille à l'encontre des pratiques diplomatiques observées d'ordinaire.

Pour des remises de Légion d'honneur à des personnalités étrangères, aucune forme de communication n'est imposée. Et aucune mention n'est faite au Journal Officiel. Difficile donc se savoir précisément qui en a été bénéficiaire. L'Élysée note que si une décoration est toujours proposée dans le protocole, les invités ne sont pas tenus de l'accepter. Pour vérifier le caractère systématique de protocole, LCI a sollicité la Présidence pour en savoir plus sur les visites d'État des dirigeants suivants : le Chinois Xi Jinping en 2019, le Tunisien Béji Caïd Essebsi en 2015 ou le Sud-Africain Jacob Zuma en 2011. Ont-ils eux aussi eu droit à ces honneurs ? Les ont-ils acceptés ? Aucune mention dans la presse n'a en effet mentionné la remise d'une grand-croix lors de leur venue. Sur ce point, l'Élysée indique que le chef d'État tunisien l'a bien reçue, tandis que Xi Jinping et Jacob Zuma n'ont pas souhaité recevoir cette décoration, arguant que des échanges de ce type n'étant pas réalisés dans leurs pays respectifs.