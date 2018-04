La loi asile-immigration passe aux forceps

Après plus de 60 heures de débat et le dépôt d'un millier d'amendements, le projet de loi asile-immigration a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, dimanche. Les votes ont eu des conséquences politiques lourdes, notamment au sein de LREM. En effet, certains députés considèrent le texte de Gérard Collomb trop répressive et trop dure. Comment ce projet a-t-il impacté la classe politique ? Quid de la politique du gouvernement ?



