La loi ELAN votée à l'Assemblée nationale

L'efficacité et la transparence de l'attribution des logements sociaux sont les objectifs de la loi ELAN. Celle-ci a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Une commission d'attribution étudie au cas par cas les dossiers de candidature. La prochaine loi prévoit également la construction d'autres logements sociaux. Pour financer ce projet, l'État prévoit de vendre le plus d'habitations sociales à leurs locataires actuels. Chaque année, il en vend 8 000, le but étant d'arriver à en vendre 40 000 par an. Une activité qui génèrera à l'État deux milliards d'euros.



