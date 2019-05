La loi Pacte qui prévoit la privatisation d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux promulguée

La loi Pacte est censée faciliter la vie des entreprises, notamment en assouplissant les seuils qui déclenchent des obligations fiscales et sociales. Le texte comprend aussi des dispositions sur l'intéressement des salariés et l'épargne retraite, ou la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans l'objet social de l'entreprise. Mais ce sont les privatisations qui ont cristallisé le débat sur ce texte.





Malgré les contestations, la loi a été publiée au Journal Officiel sur décision du Conseil constitutionnel. Les "Sages" comme on appelle ses membres, ont rejeté les arguments des opposants à la privatisation d'ADP : ils estiment que le gestionnaire des aéroports de Paris n'est pas en situation de monopole et n'est donc pas en l'état un "service public national". Une procédure de référendum d'initiative partagée, soutenue par près de 250 parlementaires est néanmoins engagée contre la vente d'ADP... et validée par les Sages.