La lutte pour le maintien des APL et l'héroïsme d'Arnaud Beltrame : la comparaison de Macron pour fustiger ses opposants

"Le colonel Beltrame est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs, quelque chose d'une guerre qui le dépasse. Les gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus (...)" et où l'"on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela, et qui pensent que le summum de la lutte c'est les 50 euros d'APL, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays", a ainsi développé le président de la République, dans un extrait du documentaire diffusé sur France Inter. "L'histoire de notre pays, c'est une histoire d'absolu, c'est un amour de la liberté au-delà de tout, c'est une volonté de l'égalité réelle", a ajouté le chef de l'Etat, dans une sortie qui oublie les luttes collectives qui ont marqué l'histoire hexagonale et ne devrait pas être sans faire réagir.





Invité d'Europe 1, le réalisateur du documentaire Bertrand Delais a jugé qu'on "ne peut pas donner tort" à Emmanuel Macron. "Simplement, est-ce que c'est audible dans l'état de crispation du pays ?" Le réalisateur, récemment placé à la tête de LCP dans un climat de contestation, a par ailleurs "assumé pleinement" la proximité qui lui avait été reprochée vis-à-vis du chef de l'Etat. Ce qui explique peut-être que la journaliste de France Inter Dorothée Barba qualifie le documentaire d'"hagiographie".