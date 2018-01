La mairie de Paris a déboursé 224.580 euros pour un rapport de 14 pages sur la propreté de la ville

Selon Le Canard Enchaîné, sept commissions de 15 habitants ont été organisées par l’Ifop et l’agence de communication Planète publique à l’automne pour rédiger ce rapport. Cela a abouti à 14 pages recensant les réflexions des citoyens consultés. Et certaines conclusions publiées par le journal satirique sont plutôt attendues. Ainsi, on y lit que "la perception de la propreté de Paris se fonde en négatif sur des constats relatifs à la malpropreté" ou encore que la multiplication des fêtes et l’afflux de touristes sont synonymes de "nuisances et de déchets sur la voie publique".