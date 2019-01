La majorité et l'exécutif se divisent sur la question d'une nouvelle tranche d'impôts sur les plus aisés

Invité du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro, le ministre chargé des Relations avec le Parlement Marc Fesneau s'est montré plutôt ouvert à une révision et une remise à plat du système, sans jamais parler toutefois de la création d'une nouvelle tranche. "Sur la question de la justice fiscale il y a une nécessité de remettre les choses à plat. Il y a la question des tranches d’impôt sur le revenu, il y a la question que vous levez d’une tranche d’imposition supplémentaire. Il faut que ce soit le plus lisible possible et que ça produise chez les Français le sentiment de justice. Donc il y a des tas de moyens de regarder et faire en sorte que ceux qui sont les plus fortunés contribuent le plus et plus encore. Il ne faut pas non plus faire la chasse aux riches" a déclaré l'élu MoDem. "Il faut savoir si chacun contribue bien à la hauteur de ses ressources et de ses revenus. La tendance générale du gouvernement c’est de baisser les prélèvements obligatoires, essayer de faire en sorte que les Français payent le moins d’impôts. Ca n’empêche pas qu’à l’intérieur de ce cadre-là, ceux qui doivent payer le plus payent le plus."





Toutefois, taxer davantage les plus riches va à l’encontre de la politique mise en place par le président de la République depuis un an et demi. Toujours dans le JDD, Laurent Saint-Martin, député LaREM et vice-président de la Commission des finances, ajoute : "On n’a pas supprimé l’ISF pour le recréer sous une autre forme ! La dernière tranche d’imposition est déjà supérieure de 10 points à la moyenne des pays de l’OCDE. Il faut trouver un chemin de crête qui ne soit pas un repoussoir."