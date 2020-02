La majorité va proposer d'étendre le congé de deuil parental à trois semaines

Après avoir mis en avant le "coût pour les entreprises" que représenterait un tel allongement, le gouvernement fit machine arrière et promis un "texte plus ambitieux". Ce sera chose faite. La majorité LaREM présentera aujourd'hui en conférence de presse une nouvelle proposition : un congé de trois semaines.

Après d'âpres discussions, le groupe LaREM à l'Assemblée nationale suggère "un plan global pour les parents endeuillés" qui inclura "un congé universel de trois semaines pour tous les actifs", soit quinze jours ouvrés contre cinq aujourd'hui. Seront donc concernés, les salariés du privé, les fonctionnaires et les indépendants.

"Sur ce sujet comme sur tous les autres nous voulons maintenant prolonger les discussions avec les associations, les partenaires sociaux et les sénateurs", explique un député membre du groupe. A priori, la proposition sera soufflée aux sénateurs - à majorité Les Républicains - afin qu'ils adoptent un nouvel amendement en ce sens. "Cela fait partie de ce que nous proposons de discuter de façon ouverte avec les autres groupes de l'Assemblée et du Sénat. Il faut avancer groupés et le pays ne doit pas se diviser sur un sujet comme celui-là." Quant à son financement, il sera assuré par "la solidarité nationale" nous explique-t-on... et non plus par les seules entreprises.