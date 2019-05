La marcheuse Sophie Errante annonce sa candidature à la mairie de Nantes en publiant une photo... de Montpellier

Une situation d'autant plus amusante que Sophie Errante avait déclaré : "Pour remporter l’élection municipale nous devons nous ouvrir et aller au-delà des frontières de notre mouvement". Contractée par Presse Océan , Sophie Errante a expliqué que l'erreur avait été commise en interne et a assuré ne pas avoir eu recours à un prestataire pour réaliser son site internet. La raison ? "La photo du site n'a pas été vérifiée", tout simplement, a-t-elle déclaré.