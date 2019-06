La ministre des Outre-mer saisit le CSA après les propos de Christine Angot sur l'esclavage dans "On n'est pas couché"

Dans cette séquence diffusée samedi soir sur France 2, Christine Angot a déclaré que ce n'était "pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, que les souffrances infligées aux peuples sont les mêmes". "Le but avec les Juifs pendant la guerre, cela a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer, et ça introduit une différence fondamentale (...) avec l'esclavage des noirs (...) où c'était exactement le contraire. L'idée c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme, qu'ils soient en bonne santé, pour pouvoir les vendre et qu'ils soient commercialisables". Elle a depuis présenté ses excuses.





Peu après, et quelques jours après l'annonce du départ de Charles Consigny, Laurent Ruquier a annoncé qu'il n'y aurait plus de chroniqueurs attitrés dans son talk-show "On n'est pas couché" sur France 2 la saison prochaine. Contactée par l'AFP, la production d'"ONPC" a assuré que ce changement n'était pas lié à la polémique qui a éclaté.