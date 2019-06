La moitié des chômeurs touchent-ils moins de 860 euros par jour, comme l'affirme Boris Vallaud ?

Cette affirmation est véridique. Selon les dernières données disponibles de l'Unedic - l'association chargée par l'Etat de la gestion de l'assurance-chômage - portant sur les allocations perçues fin 2017, "50% des allocataires touchent moins de 860 euros net par mois". Il s'agit-là du salaire médian, qui se situe effectivement sous le seuil de pauvreté. En France, l'Insee suit le mode de calcul d'Eurostat, ce seuil correspond donc à 60% de la médiane des niveaux de vie du pays, soit un revenu mensuel inférieur à 1026 euros.





Les allocations restent dans leur globalité assez faibles : 95% des allocataires touchent moins de 1810 euros net par mois. La moyenne (et non la médiane) est de 1020 euros net, pour les personnes qui n’ont pas travaillé au cours du mois. "Ceux qui cumulent un salaire et une partie de leur allocation ont un revenu global moyen de 1 260 euros (dont 550 euros d’allocation) par mois", nous précise l'Unedic.