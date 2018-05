Marion Maréchal fière de diriger une nouvelle école de sciences politiques, l'ISSEP Lyon

La direction et l'équipe pédagogique donnent elle aussi le ton. Le conseil scientifique sera ainsi co-piloté par Patrick Louis et Jacques de Guillebon. Le premier est professeur d'économie et de géopolitique à l'Ecole de management de l'Université Lyon 3 et, par ailleurs, secrétaire général du Mouvement pour la France (MPF) de Philippe de Villiers. Le second dirige la rédaction d'un jeune mensuel baptisé "L'incorrect", dans lequel on retrouve des articles engagés : "quitter 68", "100% conservateur", ou encore l'homme occidental "présumé coupable".





On y retrouve également le Britannique Raheem Kassam, conseiller de Nigel Farage et ancien membre du Conservative Party passé à l'UKIP ou le philosophe Thibaud Collin, qui avait appelé à voter pour Marine le Pen au second tour de la présidentielle.