La nouvelle vie de Benjamin Griveaux : animateur d'une émission de télévision

Près d'un an et demi après le scandale médiatique qui l'avait poussé à renoncer à la course à la mairie de Paris sous les couleurs de La République en Marche, et alors qu'il a renoncé à son mandat de député le 12 mai dernier, Benjamin Griveaux a un nouveau projet.

Comme il l'annonce au Journal du Dimanche de ce 29 août, il va animer une émission mensuelle de la chaîne économique B Smart à partir du 18 septembre, une démarche dont il a "naturellement tenu Emmanuel Macron au courant".