"La page n'est pas tournée" : à Ajaccio, Dominique Erignac ravive le souvenir du préfet assassiné

Depuis le funeste jour du 6 février 1998, Dominique Erignac n'était jamais revenue en Corse. Ce mardi matin, la veuve du préfet Claude Erignac, assassiné ce jour-là par des nationalistes corses à Ajaccio, a rendu un vibrant hommage à son mari, à l'occasion de l'inauguration d'une place dédiée.





"Décider de retourner à Ajaccio, sur ces lieux de l’assassinat de mon mari et de prendre la parole n’ont pas été chose facile", a témoigné Dominique Erignac. "Je me souviens des derniers mots qu'il m'a dits : 'A tout de suite'. Ses paroles résonnent encore en moi", a-t-elle ajouté, rappelant "cet assassinat conduit par un commando terroriste de nationalistes corses de la plus lâche des manières, la nuit, par derrière, de trois balles dans la tête alors que Claude se rendait à un concert".