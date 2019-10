La page Wikipédia de Thierry Breton a-t-elle été modifiée pour "cacher" ses fonctions dans le privé ?

A LA LOUPE - Plusieurs internautes ont relevé que la page Wikipédia de Thierry Breton, ce 24 octobre, alors que sa candidature était proposée par Emmanuel Macron pour un poste de commissaire européen, avait été modifiée dans la nuit de jeudi à vendredi. Des personnes ont-elles tenté de dissimuler les fonctions privées de l'homme politique ? A La Loupe a cherché à en savoir plus.

"Tiens, toutes les fonctions privées de Thierry Breton ont disparu de sa bio Wikipédia à 8H30 ce matin", s 'est étonné sur Twitter Pierre Lepelletier, ce jeudi 24 octobre. Il ne reste plus que ses mandats politiques". Son tweet comptabilise 1200 likes et 1000 retweets en l'espace de 24 heures. Ce journaliste politique au Figaro explique également que de multiples modifications ont eu lieu ce même jour, les postes qu'a pu occuper l'homme d'affaires ont été à plusieurs reprises ajoutés et supprimés.

La date n'est pas anodine, toutes ce modifications ont été opérées le jour-même où Emmanuel Macron a proposé la candidature de l'ancien ministre de l'Economie et ancien patron du CAC 40, au poste de commissaire européen en charge de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l’espace. Dans l'opposition, à gauche comme à droite, plusieurs responsables politiques ont dans la foulée fait part d'un risque de conflits d’intérêts entre ce portefeuille et ses liens avec de grands groupes qui touchent des subventions européennes.

Pour certains, ces modifications répétées montrent une volonté de dissimuler des éléments de la biographie de M. Breton. "Ça s’appelle cacher négligemment ses pantoufles dorées sous le canapé du salon", souffle ainsi un twittos.

Qui a réalisé ces modifications et dans quel but ? L’encyclopédie en ligne Wikipédia est un projet indépendant et collaboratif, géré par des bénévoles. La transparence y est de mise, il est donc très facile de retrouver les modifications réalisées et de connaître avec exactitude les changements opérés (en cliquant sur "diff" dans l'historique), leur date et heure ainsi que leurs auteurs.

Le 24 octobre, l'historique de la page compte pas moins de 35 modifications réalisées par 12 personnes. Les suppressions des fonctions privées dans l'encart placé sous la photo, à droite de la page et appelé "infobox", sont l'oeuvre de Wikisud82. Cet utilisateur supprime ces données à 09h02. Un autre "wikipédien", Klorydryk, les remet dans l'infobox à 13h42 et indique en commentaire : "Remise en place des informations contenues dans l'infobox suite aux suppressions non justifiées de @Wikisud82". Vingt minutes plus tard, Wikisud82 revient à la charge, mais donne cette fois une explication : "Annulation de la modification de Klorydryk (d). La suppression est justifiée car cet infobox est fait pour afficher les mandats et fonctions politiques. Les postes de chef d'entreprise doivent apparaître dans un infobox Biographie2. De plus, les dates sont imprécises et l'infobox mal rempli. Cordialement."

A 14h21, Klorydryk remet une nouvelle fois l'ancienne version et martèle : "@Wikisud82 la suppression de ces informations n'a aucune justification. Merci de ne pas vandaliser cette page"

Un wikipédien décide alors de demander des explications à Wikisud82, chaque compte d'utilisateur possède en effet un espace de discussion ouvert à tous. Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, Theo lbc demande : "Pourquoi avoir supprimé une bonne partie de l'Infobox de Thierry Breton ?" "Ce type d'infobox est fait pour afficher les fonctions en mandats politiques, répond le wikipédien incriminé. Les fonctions en tant que chef d'entreprise doivent apparaître dans un 'infobox Biographie2' ou simplement sur la page. De plus, les dates étaient imprécises et l'infobox mal rempli." "Très bien, dans ce cas là, je pense qu'il aurait été mieux de refaire l'infobox et de mettre la raison de suppression".

Klorydryk s'invite également dans la discussion, il est 14h24 : "@Wikisud82 Si vous souhaitez vraiment modifier cette infobox avec des données politiques uniquement, merci de compléter cette fiche avec cette 'infobox Biographie2' pour les fonctions en tant que chef d'entreprise. Pour le moment, c'est juste une suppression d'informations importantes."