La pêche française victime du Brexit

Le secteur de la pêche sera durement impacté par le Brexit en cas d'un "no deal". Un scénario qui, d'ailleurs, se rapproche. En Bretagne, on relève déjà un recul de 40% sur les activités. Sur le papier, il est inscrit que dès le 29 mars, les navires bretons ne pourraient peut-être plus aller pêcher en eaux britanniques. Pourtant, c'est dans celles-ci qu'ils réalisent la moitié de leur pêche. Quid des autres secteurs menacés par le Brexit ?



