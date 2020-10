"La présidentielle se jouera sur un dossier : la gestion de la Covid", estime Jean-Pierre Raffarin

Pour le moment, l'ancien sénateur estime que le gouvernement d'Emmanuel Macron fait face "courageusement" à la crise sanitaire. "Ils font ce qu’ils peuvent dans cette zone d’incertitude." Il reproche malgré tout un manque de visibilité à la politique menée. "En haut, on ne voit pas comment les 18 prochains mois vont se profiler. [...] Nous avons besoin d'une ligne directrice." In fine, il demande à voir comment le dossier du Covid-19 sera géré. "Emmanuel Macron reste toujours quelqu'un qui est à la hauteur de la fonction, néanmoins [...] nous allons voir comment nous allons sortir de cette affaire", affirme Jean-Pierre Raffarin. "Ce quinquennat sera, hélas, celui de la Covid."

A droite, plusieurs candidatures se dessinent déjà. Fin août, le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau déclarait dans les colonnes des Dernières Nouvelles d'Alsace sa candidature pour une éventuelle primaire de la droite. Dans une interview publiée dans Le Parisien mi-septembre, le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand s'est dit "plus déterminé que jamais" face à l'enjeu de l'élection présidentielle. Quelques jours plus tard, Rachida Dati lançait au Times : "I want to be president".