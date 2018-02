La prison de Clairvaux va fermer en 2022

La maison centrale de Clairvaux est l'une des plus vieilles prisons du pays. Des détenus condamnés à de longues peines ou considérés comme dangereux y sont incarcérés. Mais en 2022, l'établissement va fermer à cause de la vétusté des lieux. Cette décision, prise par le précédent gouvernement, a été confirmée au début du mois de février par Édouard Philippe. Pourtant, l'État vient d'y investir douze millions d'euros de travaux de rénovation dont certains sont encore inachevés. Selon le député de l'Aube Grégory Besson-Moreau, "On est face à un cas d'école de gâchis d'argent public".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.