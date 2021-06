"La prochaine présidente" : des centaines d'élus appellent Anne Hidalgo à se présenter en 2022

"Pour nous, Anne Hidalgo représentera dignement la France et possède toutes les qualités pour être la prochaine Présidente de la République Française." Tel est le message fort de la tribune rédigée par plusieurs centaines d'élus et publiée ce mercredi 30 juin. Ces représentants locaux de gauche, qui comptent parmi eux Michaël Delafosse, maire de Montpellier, Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, mais aussi Martine Aubry, actuelle maire de Lille, appellent à ce que l'édile parisienne incarne un "projet social, écologiste et républicain".

"Aujourd’hui, nous sommes convaincus que tout ce qui nous motive et nous anime pour agir au niveau local, peut et doit s’incarner dans un projet global, ambitieux pour la France, les Françaises et les Français", affirme la tribune. En comparaison, le mandat d'Emmanuel Macron est résumé en "quatre années d’une présidence qui a divisé les Français, et qui leur a manqué de respect".

Pour le sénateur PS Patrick Kanner, qui a également contribué à cet appel, cette tribune est "une démarche d'affirmation de la part de proches d'Anne Hidalgo". Ces signataires, issus d'"un panel du monde territorial" selon l'entourage de la maire de Paris, permettraient de donner une assise plus nationale à l'élue, qui souffre d'un déficit de notoriété en dehors de la capitale et de l'Ile-de-France. Les sondages la créditent à moins de 10% des intentions de vote. Il s'agit donc de "montrer que cette candidature possible est une démarche collective, largement portée et qui rassemble".