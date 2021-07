La promesse de créer 10.000 postes de policiers et gendarmes sur le quinquennat sera tenue, assure Jean Castex

Le président de la République avait ainsi promis de recruter 10.000 policiers et gendarmes sur le quinquennat. Un engagement qu'il avait réitéré le 18 avril dernier dans un entretien au Figaro. "Aujourd’hui, 4508 policiers et 1706 gendarmes ont déjà été recrutés, soit 6214 membres des forces de l’ordre", avait expliqué Emmanuel Macron. "Nous aurons en complément, dès cette année, 2000 policiers et gendarmes de plus. Et parmi ces nouveaux policiers, l’essentiel iront directement en Sécurité publique, c’est-à-dire sur la voie publique". Il avait annoncé à la même occasion la création, prévue par la loi "sécurité globale", d’une réserve de 30.000 hommes dans la police.