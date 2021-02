La loi Climat prévoit-elle l'interdiction de la publicité pour les SUV ?

C'était l'une des 149 propositions de la Convention Citoyenne. Alors que ce volumineux rapport a été traduit en projet de loi, présenté mercredi 10 février en Conseil des ministres, certains se demandent ce qu'il est advenu des pages les plus problématiques. Notamment celles qui concernent la publicité des véhicules polluants. Interrogée sur cette épineuse question, Barbara Pompili a assuré : "À terme, il n'y aura plus de publicité pour les produits polluants". Même pour les SUV? Pas si sûr.

Invitée de France Inter ce mercredi matin, la ministre de la Transition écologique a d'abord tenté d'éviter la question. Relancée par la journaliste qui l'interroge sur le cas particulier des SUV, elle répond finalement : "Les voitures polluantes n'y échapperont pas." Sauf que le texte du projet de loi dit l'inverse. Plus précisément le deuxième chapitre, qui doit "encadrer et réguler la publicité". On y lit que l'interdiction pure et simple de ce type de promotion ne concerne que les énergies fossiles. Et donc les carburants de ces voitures mais pas les véhicules eux-mêmes.