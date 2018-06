La question de l'immigration clandestine divise l'Europe

Le Lifeline a à son bord 230 migrants, dont des femmes et des enfants. Face aux refus des autorités italiennes et maltaises de l'accoster sur leurs côtes, le bateau humanitaire est bloqué en mer. Pour faire face à l'immigration clandestine, des pays européens se réuniront ce 24 juin 2018. Plus de détails avec Alison Tassin, envoyée spéciale à Bruxelles.



