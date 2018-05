La question du jour : comment pourrait fonctionner une vignette pour poids lourds ?

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, avait annoncé que le gouvernement envisagerait sérieusement d'instaurer une vignette pour poids lourds. En Suisse, ces véhicules ont été équipés de capteurs avec des portiques. Plus ils parcourent de kilomètres, plus ils polluent et plus ils sont taxés. L'argent servent ensuite en grande partie à entretenir le réseau routier. Alors, comment fonctionnerait cette vignette chez nous ? C’est notre question du jour.



