La redevance télé devrait baisser en 2020

FISCALITÉ - Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a annoncé vendredi qu'il souhaitait baisser le montant de la redevance d'un euro l'an prochain, notamment grâce aux économies réalisées par l'audiovisuel public.

Un euro... symbolique. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé ce vendredi au Figaro qu'il souhaitait baisser la redevance télé d'un euro l'année prochaine. Elle s'élèverait donc à 138 euros, contre 139 euros cette année. Il s'agirait de la première baisse depuis plus de dix ans, et après une stagnation entre 2018 et 2019.