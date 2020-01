La réforme des retraites va-t-elle enrichir la multinationale américaine BlackRock ?

C'est début décembre que le nom de BlackRock a commencé à fleurir dans les médias et dans l'opposition. L'Humanité s'est notamment penché sur ce "géant américain de la finance à l'assaut des retraites des Français". Ce à quoi l'entreprise a réagi avant les fêtes, s'étonnant, par voie de communiqué, "des allégations qui circulent à propos de [ses] positions concernant les dispositifs de retraite en France".

"Il existe depuis longtemps des plans d’épargne-retraite, tels que le PERCO et le PERP, qui viennent en supplément des régimes de base et complémentaire, et qui sont financés par des versements volontaires des épargnants", faisait alors valoir la société.