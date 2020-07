La réforme du parquet : cet Everest auquel veut s'attaquer Eric Dupond-Moretti

Le débat autour du statut des magistrats du parquet est ancien, et a notamment animé la campagne présidentielle de 2017. Candidat, Emmanuel Macron n'avait pas soutenu l'idée d'un parquet totalement indépendant. "Le parquet à la française se doit d’être rattaché à la garde des Sceaux", répétait le chef de l'Etat, en janvier 2018, lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation. "Qui pourrait assurer la politique pénale en autonomie complète ? A la fin tout doit procéder quelque part de la légitimité du peuple."

A défaut d'indépendance totale, Emmanuel Macron a proposé une réforme permettant de renforcer le rôle des magistrats. Il souhaitait ainsi poursuivre sur la voie de la loi de 2013, qui a interdit toute instruction du garde des Sceaux dans des affaires individuelles. Parmi les mesures prévues : imposer l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour la nomination des magistrats du parquet, et aligner les règles disciplinaires des magistrats du parquet sur ceux du siège, ce qui permettrait au CSM de prononcer lui-même une sanction, et non un simple avis.

Ces mesures figurent à l'article 7 du beaucoup plus vaste projet de loi constitutionnelle "pour un renouveau de la vie démocratique", présenté en conseil des ministres en août 2019, et bloqué à ce stade faute d'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Une révision constitutionnelle nécessite en effet de recueillir 3/5e des suffrages au Congrès, qui rassemble députés et sénateurs.