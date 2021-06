"La région ne peut pas appartenir à ceux-là" : Bernard Tapie ne veut pas de Thierry Mariani à la tête de la région Paca

Car pour Tapie, c'est bien le FN qui est à l'œuvre. Il reconnaît sans difficulté que le Rassemblement National de Marine Le Pen n'a rien à voir avec "le Front" de son père, qu'il combattait jadis. Mais pour lui, en PACA, ce serait très différent, les barons du vieux Front National seraient toujours sur les listes, non des moindres, et en position éligible.

Selon Bernard Tapie, c'est ce qui justifie de sortir de sa réserve de patron de presse : "À partir du moment où on trompe l'électeur", plaide-t-il, "je dois prendre le risque et dire 'ça c'est pas vrai'". Il conclut sa charge en estimant que "c'est l'avenir d'une des plus belles régions du monde qui est en jeu", et qu'elle "ne peut pas appartenir à ces gens-là".