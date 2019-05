La règle budgétaire de 3% selon Jean-Christophe Lagarde et Benoît Hamon

La crise des gilets est l’un des thèmes abordés dans La Grande Conversation sur LCI. Un débat en deux parties qui permet à quatorze têtes de liste de confronter leurs arguments sur l’Europe, sous l’arbitrage de David Pujadas. Pendant la séance de ce lundi 20 mai 2019, Jean-Christophe Lagarde et Benoît Hamon ont donné leur avis sur la règle budgétaire de 3%.



