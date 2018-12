La "représidentialisation" d'Emmanuel Macron

La "représidentialisation". Tel est le mot pour qualifier la nouvelle méthode de communication d'Emmanuel Macron. En chef des armées, le président de la République s'est déplacé auprès des militaires de l'opération Barkhane au Tchad avec comme objectif de s'approprier de nouveau les thématiques d'autorité et d'ordre. Et désormais, Emmanuel Macron veut minimiser les prises de risque et éviter de se confronter aux journalistes.



