"La République, c'est moi !" : les députés de LFI sommés de s'expliquer sur leur comportement lors des perquisitions au siège du parti

CONVOCATIONS - Tout le monde se souvient de cette scène surréaliste : alors que le siège de la France Insoumise était perquisitionné en octobre dernier, des députés s'en étaient pris avec virulence aux magistrats et aux forces de l'ordre. Dans le cadre d'une procédure pour "actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire" et "violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique", le parquet de Bobigny a convoqué Jean Luc Mélenchon et d'autres cadres du parti.