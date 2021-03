La révision constitutionnelle sur le climat est "une pastille verte", déplore Adrien Quatennens

Si l'adoption à l'Assemblée ne devrait pas poser de problème, ce projet de réforme constitutionnelle doit encore être approuvé par le Sénat avant d’être soumis à l’avis des Français dans le cadre d’un référendum. Le projet de loi climat, qui entend reprendre 30 à 40% des 150 propositions formulées par la Convention pour le climat, est actuellement discuté en commission avant d’atterrir devant l'ensemble des députés, puis au Sénat, conformément à la navette parlementaire. Mais déjà, des associations ont exprimé leur déception face à ce texte, comme l’a souligné Adrien Quatennens : Emmanuel Macron "s’était engagé à n’utiliser quelques jokers, finalement, c’est toute une loi de jokers et de filtres : 110 ONG disent que c’est une catastrophe".

L’élu d’opposition a poursuivi, dénonçant la politique climatique actuelle du gouvernement, parlant de "bilan catastrophique en la matière" : "Le bilan écologique d’Emmanuel Macron, c’est d’avoir par décret en avril dernier diminué nos ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour dire ensuite 'on a atteint nos objectifs', c’est la réintroduction des néocotinoïdes…". En février dernier, l’exécutif avait en effet été épinglé pour avoir annoncé être dans les clous de sa Stratégie Nationale Bas-Carbone, fixant les plafonds d’émissions à ne pas dépasser par an. "Les objectifs initialement fixés […] tablaient sur une baisse de 2,3% des émissions de gaz à effet de serre par an. Or, ce chiffre représente désormais un objectif de baisse de 1,5% des émissions de gaz à effet de serre par an", nous détaillait alors Barbara Nicoloso, coordinatrice de l’association Virage Énergie.