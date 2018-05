La saga du Fort de Brégançon

Depuis 1968, Fort de Brégançon est la résidence d'été officielle des présidents de la République, et ce lieu de villégiature n'a pas été appréciée de la même manière par tous les présidents. En effet, François Hollande a détesté l'endroit tandis que Valéry Giscard d'Estaing s'y rendait plusieurs fois en une année.



