Pour Marine Le Pen, la saisie pénale de 2M€ du Rassemblement national est illégale : vrai ou faux ?

LCI.fr : Cette saisie pénale est-elle illégale, comme le suggère Marine Le Pen ?

Stéphane Babonneau : Non. Dans le cadre d’un éventuel jugement ou d’une éventuelle condamnation l’article 131-21 du code pénal dit, la confiscation - ou saisie pénale conservatoire - peut se faire soit sur l’objet de l’infraction soit être ordonnée en valeur. Dans le cadre du Rassemblement national, les deux millions d'euros sont donc bloqués; mais l'entité reste propriétaire de cet argent. Ils sont présumés innocents et c’est pour ça que cet argent est bloqué et pas confisqué.

LCI.fr : Si elle n’est pas illégale, cette saisie est-elle au moins atypique, voire inédite ? Marine Le Pen estime que ces saisies sont d'ordinaire réservées aux trafiquants de drogue et non aux partis politiques. Qu'en est il ?

Stéphane Babonneau : Ces saisies là ont lieu de plus en plus en matière financière et notamment en matière de fraude fiscale et sont parfois ordonnées avant même le début du contrôle fiscal. Elles ne se font pas que pour des dossiers de trafic de stupéfiants ou proxénétisme. La seule chose atypique, c'est que c'est la première fois que ça s’applique à un parti politique. Mais c’est une entité juridique comme une autre qui n’a aucun dérogatoire au droit commun.

LCI.fr : Que va devenir cet argent ?

Stéphane Babonneau : La somme va être versée à un organisme public : l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Elle sera ensuite placée sur un compte à la Caisse des dépôts où elle restera jusqu'au jugement ou jusqu'à ce qu'une demande de levée soit formulée par une décision de justice, un juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.