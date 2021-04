La sécurité, priorité d'Emmanuel Macron à un an de la présidentielle

La sécurité s'affirme une fois de plus comme l’une des priorités de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors que la politique régalienne est souvent vue comme un angle mort de son action politique et son talon d’Achille, le président de la République ne veut pas laisser la droite et l’extrême droite prendre trop d’avance sur le sujet, à un an de l’élection présidentielle.

Alors ce lundi 19 avril dans un long entretien au Figaro, Emmanuel Macron défend son bilan et sa politique de "sécurité du quotidien", annonçant au passage de nouvelles mesures. Il a effectué le même jour un déplacement à Montpellier en compagnie de son ministre de l’Intérieur. En pleine pandémie, les déplacements sur des sujets autres que la lutte contre le Covid-19 sont rares. Le fait que l’un d’eux soit consacré à la sécurité n’est pas un hasard.

Pourtant, Emmanuel Macron se défend de toute stratégie électoraliste. "Ce que je sais, c’est surtout que c’est un enjeu majeur pour le pays. Je n’ai pas en tête un quelconque agenda politique", assure-t-il au Figaro. Mais impossible pour lui de ne pas avoir en tête qu’il s’agit d’une des préoccupations des Français. Selon une récente étude de l’institut Elabe, les électeurs citent à égalité l’emploi (31%), le pouvoir d’achat (31%) et la sécurité (30%) comme les thèmes qui compteront le plus dans leur choix à l’élection présidentielle. Il sait aussi qu’il s’agit du point fort de la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen, annoncée comme son adversaire au second tour de l’élection présidentielle.