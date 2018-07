La "sécurité sociale" restera sous sa forme actuelle dans la Constitution, assure la majorité

"J'ai bien vu que l'interprétation qui était faite ne correspondait pas à l'intention du législateur", a annoncé jeudi 5 juillet Richard Ferrand, le patron des députés LREM, à propos de l'amendement déposé par Olivier Véran, rapporteur de la commission des affaires sociales. Et l'ancien ministre d'annoncer son intention de "refaire sa copie [....] afin qu'il ne subsiste pas de malentendu".





La fronde était grandissante, d'ailleurs, les élus communistes s'étant engagés à lancer une campagne pour un référendum si l'amendement était maintenu. Au coeur du conflit, au-delà de la question du texte constitutionnel, c'était plus précisément le financement de la protection sociale qui trouvait là le parachèvement de la politique de nationalisation poursuivie par l'exécutif. Constitutionnaliser l'idée que le système de couverture sociale français ne relevait plus de la sécurité mais de la protection, c'était, s'alarmaient députés de gauche auprès de LCI, ouvrir la porte à sa privatisation et risquer sa dilution.